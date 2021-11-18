У Путина ответили, готовится ли вторжение РФ в Украину

По словам Пескова, передвижение российских вооруженных сил на территории РФ не должно вызывать озабоченности ни у кого.

НАТО активно и настойчиво действует вблизи границ РФ, Москва будет принимать меры по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя публикацию Bloomberg о возможном вторжении России на территорию Украины, пишут российские "РИА Новости".

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так, Песков отметил, что это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они озабочены передвижением вооруженных сил РФ на территории РФ.

Песков обратил внимание, что на это неоднократно отвечали. По его словам, передвижение российских вооруженных сил на территории РФ не должно вызывать озабоченности ни у кого. Он подчеркнул, что Россия не представляет ни для кого угрозы, развивается своим собственным путем и занимается своими собственными делами.

"При необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то дерзкие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду — ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые очень и очень активно и упорно действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, вода, суша. Подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности", — резюмировал Песков.

Напомним:

Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет оборонно-разведывательной компании Janes сообщило, что Кремль продолжает стягивать войска и технику на украинские границы. В частности, в Воронежскую область РФ прибыл, по меньшей мере, один батальон российских танков Т-80У.

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