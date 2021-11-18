Зеленский ввел в действие санкции СНБО против работников спецслужб РФ

Речь идет о 28 человек.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против сотрудников разведывательных и специальных служб РФ.

Указ №584/2021 появился на официальном сайте главы государства.

Санкции касаются 28 человек. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

В список ограничений также запреты на вхождение иностранных невоенных и военных кораблей в украинские воды, выдачу разрешений НБУ на осуществление инвестиций, передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и лишение всех государственных наград Украины.

Как сообщалось, 10 ноября по рекомендации Службы безопасности Украины СНБО применил санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U SRL (Молдова). В январе этого года СНБО по предложению Службы безопасности ввел санкции к молдавскому оператору чартерных рейсов в Россию и оккупированный Крым. В ходе мониторинга были зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

Новости Украины: Зеленский ввел в действие новые санкции против России

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