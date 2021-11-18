Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти працівників спецслужб РФ

Йдеться про 28 осіб.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти співробітників розвідувальних та спеціальних служб РФ.

Указ № 584/2021 з'явився на офіційному сайті глави держави.

Санкції стосуються 28 осіб. Вони передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання чи припинення ліцензій, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна.

До списку обмежень також заборони на входження іноземних невійськових та військових кораблів до українських вод, видавання дозволів НБУ на здійснення інвестицій, передавання технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності та позбавлення всіх державних нагород України.

Як повідомлялося, 10 листопада за рекомендацією Служби безпеки України РНБО застосувала санкції стосовно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L. (Молдова). У січні цього року РНБО за пропозицією Служби безпеки запровадила санкції до молдовського оператора чартерних рейсів до Росії та окупованого Криму. Під час моніторингу було зафіксовано спроби обійти ці обмеження.

Новини України: Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії

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