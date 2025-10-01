- Дата публикации
У Путина прокомментировали призыв Воллеса "задушить Крым"
Бен Уоллес высказался о том, что Крымский полуостров следует «сделать непригодным к жизни».
У Путина прокомментировали заявление эксминистра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Крым нужно «задушить». Ее назвали «глупой».
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
Пресссекретарь диктатора РФ Дмитрий Песков назвал глупым заявление Уоллеса о «необходимости сделать Крым непригодным для жизни».
«Давайте комментировать заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие дурацкие заявления, не считаем необходимым их комментировать», — сказал Песков.
Напомним, Уоллес высказал мнение о том, что Крымский полуостров должен стать непригодным для жизни.
«Нам нужно задушить Крым. И я думаю, что если Путин поймет, что ему есть что терять, он непригоден для жизни или не может функционировать. И этот мост, нам нужны Таурусы из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост, потому что это статуя Путина, и я думаю, что если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что ему есть что терять», — подытожил Уоллес.