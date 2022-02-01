В Раде модернизируют систему голосования

По словам Корниенко, рассматривают два подхода к модернизации системы для голосования,

Верховная Рада намерена осуществить переоснащение системы для голосования народных депутатов Украины в сессионном зале.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады во вторник, 1 февраля, пишет "Интерфакс-Украина"

"Мы уже стоим на пороге большой реформы парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада". В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за определенных технических проблем", — сказал Корниенко.

Он уточнил, что рассматривают два подхода к модернизации системы для голосования, один из которых позволит депутатам дистанционно работать с документами и повесткой дня пленарных заседаний.

По словам первого вицеспикера, техническое переоснащение парламента возможно только в период между сессиями.

"Ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", — отметил Корниенко.

Народный депутат также сообщил, что планируется замена кресел на рабочих местах народных депутатов. Он подчеркнул, что при модернизации парламента необходимо учесть историческую ценность здания Верховной Рады и выполнить необходимые работы без повреждения ее архитектурной целостности.

Напомним:

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, что лучшим блюдомв столовой парламента есть сырники. Впрочем, сейчас нардеп там не питается из-за специализированной медицинской диеты.

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