Украина получит более миллиарда евро финансовой помощи: в ЕС приняли решение

Украина получит более миллиарда евро финансовой помощи: в ЕС приняли решение

Глава Европейской комиссии отметила, что ЕС поддерживает Украину.

Еврокомиссия утвердила предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"Как я и сообщала на прошлой неделе, Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Я призываю Европарламент и страны ЕС как можно скорее одобрить это решение, чтобы мы могли выделить первый транш в размере 600 млн евро в ближайшее время. ЕС поддерживает Украину", – написала Урсула фон дер Ляен.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разработала варианты действий на случай предполагаемого вторжения России в Украину.

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