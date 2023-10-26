Венгрия становится проблемой для ЕС, которую необходимо решить — премьер Эстонии

После многочисленных блокировок финпомощи Украине и встречи Виктора Орбана с Путиным в ЕС начали откровенно говорить о проблемах в взаимопонимании с Венгрией.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Венгрия становится проблемой для Евросоюза.

Об этом она сказала перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе 26 октября, пишет The Guardian.

"Это становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разногласия, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее", — сказала Каллас.

По словам главы эстонского правительства, у ЕС нет мощного инструмента для противодействия тому, что делает Венгрия. Сама же Каллас удивлена тем, что Венгрия продолжает придерживаться взглядов, противоположных большинству стран-членов Союза, а также остается вне Еврозоны, несмотря на высокую инфляцию.

"Венгрия нуждается в ЕС", – добавила Каллас.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе 26 октября заявил о желании заключить с Украиной соглашение в контексте блокирования его страной 500 миллионов евро военной помощи от ЕС.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Венгрия уже не раз ветировала выделение 500 миллионов евро для военной помощи Украине. Все потому, что Украина внесла в список "спонсоров войны" венгерский OTP Bank. Учреждение продолжает работать в России и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Однако Венгрии такой ответ Украины не понравился, и он решил воспользоваться своим правом блокирования финансовой помощи Украине. В стране заявили, что им "будет очень тяжело" договориться с ЕС о новых санкциях против России. Также страна пригрозила блокированием новых траншей из Европейского фонда мира, заявив, что "пока OTP Bank не будет изъята из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине".

Впоследствии Украина пошла Венгрии на уступки и изъяла OTP Bank из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Правда, и это не заставило Будапешт отозвать свою блокировку.

Позже появилось новое требование к Украине — дать юридические гарантии, что банк больше не будут включать в список спонсоров войны.

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