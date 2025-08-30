Российские военные / © Associated Press

Реклама

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группой войск будет продолжено наступательными действиями.

Об этом пишут росСМИ.

«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкой войск на направлениях на осенний период», — цитирует его слова Министерство обороны.

Реклама

По его словам, Генштаб активно работает над уточнением задач на осень, и спецоперация будет продолжена наступательными действиями. По его словам, на данный момент стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно Дональд Трамп снова резко высказался в отношении Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент "не совсем невиновен" в том, как происходит урегулирование войны. То есть Трамп критикует действия Зеленского в контексте ведения конфликта.