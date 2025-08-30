Трамп "воскрес"?: что известно о здоровье президента США

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

После того, как в социальных сетях начали распространяться конспирологические слухи о смерти президента США Дональда Трампа, которую якобы скрывают в Белом доме, появилась обновленная информация о состоянии здоровья американского лидера.

Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил в сети Х, что с президентом США все в порядке.

«Трамп в порядке. Сегодня [в субботу, 30 августа] утром будет играть в гольф», — цитирует он слова своего собеседника.

Причиной распространения слухов о смерти 79-летнего Трампа стало его отсутствие на публике и замеченные ранее странные синяки на руках президента.

В частности, в понедельник, 25 августа, у Трампа заметили синяк на тыльной стороне правой руки во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Овальном кабинете. Это усилило опасения относительно проблем со здоровьем американского лидера.

Эксперт по внешней политике, журналистка Лора Розен подлила масла в огонь, констатировав, что американского лидера никто не видел несколько дней подряд и в ближайшее время его публичное появление Белый дом не планирует.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно в интервью USA Today сказал, что готов исполнять обязанности президента Дональда Трампа, если с ним что-то произойдет.