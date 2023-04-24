Война в Украине может закончиться компромиссом, а не окончательным урегулированием – Качиньский

По мнению польского политика, этот компромисс может стать источником угроз в будущем.

Есть основания полагать, что война в Украине может окончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием.

Об этом заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает PAP.

"Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием. И это, к сожалению, означает, что в скором времени могут появиться новые опасности. Мы не хотим такого решения", – сказал Качиньский.

Он заверил, что Польша полностью поддерживает требования украинцев освободить всю свою территорию, но "не все зависит от нас".

Также Качиньский призвал к развитию и укреплению польской армии. По его словам, война в Украине указывает на то, что "армия сегодня должна быть адекватно многочисленной и одновременно адекватно вооруженной".

"В разных аспектах, как с точки зрения огневых возможностей, способности отразить воздушную атаку, так и – это особенно важно сегодня на украинском фронте – наступательных возможностей", – подчеркнул он.

Ранее в издании Politico вышла статья, что якобы администрация Байдена боится последствий, если контрнаступление ВСУ не удастся.

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