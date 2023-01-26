Зеленский собрал заседание Ставки: о чем говорили

Среди тем – массированный ракетный обстрел Украины и оружие для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 26 января очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего и заслушал доклад о ситуации на фронте.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Так, на заседании командующие войсками оперативных направлений доложили о положении дел на фронте, была детально рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении.

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Участники также обсудили вопросы поступления вооружения, техники и ее оперативного распределения по группировкам войск. Отдельно уделили внимание подготовке украинских бойцов за границей.

Поговорили и о ликвидации последствий новой массированной ракетной атаки России по территории Украины и мерах по противодействию таким угрозам в будущем.

Напомним, Россия 26 января устроила очередной массированный ракетный обстрел Украины, которому предшествовала ночная атака дронами. Враг выпустил 55 ракет, из которых 47 сбили силы ПВО. Под удар попала энергетическая инфраструктура в Одесской и Винницкой областях, а также жилье мирных украинцев. В результате российской атаки погибли 11 человек, еще столько же получили ранения.

Что касается ситуации на фронте, то в Генштабе ВСУ информировали, что россияне продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях, несмотря на большие потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. На остальных направлениях войска РФ находятся в обороне.

Последствия массированной ракетной атаки россиян по Украине: есть разрушения, раненые и погибшие

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