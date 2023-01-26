Зеленський зібрав засідання Ставки: про що говорили

Серед тем – масований ракетний обстріл України та зброя для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський провів 26 січня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача і заслухав доповіді про ситуацію на фронті.

Про це повідомили в Офісі президента.

Так, на засіданні командувачі військ оперативних напрямків доповіли про стан справ на фронті, було детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку.

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Учасники також обговорили питання щодо надходження озброєння, техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських бійців за кордоном.

Поговорили і про ліквідацію наслідків нової масованої ракетної атаки Росії по території України та заходи для протидії таким загрозам у майбутньому.

Нагадаємо, Росія 26 січня влаштувала черговий масований ракетний обстріл України, якому передувала нічна атака дронами. Ворог випустив 55 ракет, з яких 47 збили сили ППО. Під удар потрапила енергетична інфраструктура на Одещині та Вінниччині, а також помешкання мирних українців. Внаслідок російської атаки загинули 11 людей, ще стільки ж зазнали поранень.

Щодо ситуації на фронті, то в Генштабі ЗСУ інформували, що росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, незважаючи на великі втрати. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворогбезуспішно намагався покращити своє тактиче положення. На решті напрямків війська РФ перебувають в обороні.

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