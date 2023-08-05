"Александрия" одержала вторую подряд победу на старте нового сезона УПЛ

"Александрия" оказалась сильнее "Металлиста 1925" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 1:0 .

Начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги. После отбоя команды вышли на поле, но большим количеством забитых мячей зрителей не порадовали.

Победу хозяевам принес единственный результативный удар, который на 37-й минуте нанес Артем Шулянский.

Для команды Руслана Ротаня это вторая подряд победа в новом сезоне УПЛ. В первом туре александрийцы минимально обыграли "Кривбасс" (1:0).

"Металлист 1925" пока идет с нулем в графе набранных очков. Харьковчане начали чемпионат поражением от "Шахтера" (1:2).

В третьем туре "Александрия" 14 августа встретится с "Шахтером", а подопечные Эдмара днем ранее сыграют против "Динамо".

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