АПЛ: "Эвертон" с Миколенко разгромно проиграл, Забарный помог "Борнмуту" победить (видео)

В матчах 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома был разбит "Ньюкаслом" (1:4), а "Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного в гостях обыграл "Саутгемптон" (0:1).

"Сороки" повели в счете на 28-й минуте усилиями Каллума Уилсона. После перерыва удвоил преимущество гостей Жолинтон. На 75-й минуте Уилсон оформил дубль, доведя дело до разгрома.

Мерсисайдский клуб на 80-й минуте сократил отставание – отличился Дуайт Макнил. Но гости моментально ответили своим голом – окончательный счет игры установил Джейкоб Мерфи.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел полный поединок.

Обзор матча

"Эвертон" (28 очков) находится в зоне вылета – на 19-м месте. "Ньюкасл" (62 балла) занимает третье место.

В следующем туре "ириски" 1 мая на выезде сыграют с "Лестером". Днем ранее "сороки" примут "Саутгемптон".

В другом матче игрового дня "Борнмут" на выезде победил "Саутгемптон" благодаря голу Маркуса Тавернье на старте второго тайма.

Отметим, что в конце поединка "святые" могли избежать поражения, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол Че Адамса из-за офсайда.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на поле на 67-й минуте и помог своей команде сохранить победный счет. Для украинца это был второй поединок в АПЛ.

"Борнмут" (36 очков) поднялся на 14-е место в АПЛ. "Саутгемптон" (24 балла) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре "вишни" 30 апреля примут "Лидс". В тот же день "святые" на выезде встретятся с "Ньюкаслом".

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