Арсенал – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на топ-матч АПЛ

Во вторник, 2 мая, "Арсенал" будет принимать "Челси" в заключительном матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Лондонское дерби состоится на стадионе "Эмирейтс", который является домашним для "канониров". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В составе обоих клубов выступают украинцы. За "Арсенал" играет Александр Зинченко, тогда как цвета "синих" защищает Михаил Мудрик, которого зимой активно связывали с переходом к "пушкарям". Однако "пенсионерам" удалось перехватить талантливого вингера донецкого "Шахтера".

На данный момент "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, пытаясь бороться за чемпионство с "Манчестер Сити". Но дела у команды Микеля Артеты обстоят не лучшим образом. "Канониры" не смогли победить в четырех последних матчах подряд, в том числе проиграли лобовую встречу подопечным Хосепа Гвардиолы. Теперь Зинченко и Ко отстают от "горожан" на одно очко, хотя провели на одну игру больше.

Для "Челси" текущий сезон является вовсе провальным. "Синие" располагаются лишь на 12-й позиции, набрав 39 очков за 32 матча. По ходу нынешней кампании "пенсионеры" простились сначала с Томасом Тухелем, а затем с Грэмом Поттером. Сейчас в роли временного тренера с командой работает легенда лондонского клуба Фрэнк Лэмпард.

Где смотреть матч Арсенал – Челси

На территории Украины поединок 34-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Челси" в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Также лондонское дерби можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Челси

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу команды Артеты можно поставить с коэффициентом 1,67. Ничья – 4,10. Выигрыш "Челси" – 5,40.

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