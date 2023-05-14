"Барселона" триумфовала в каталонском дерби и досрочно стала чемпионом Испании (видео)

"Барселона" завоевала титул чемпиона Испании сезона-2022/23. Это произошло по итогам матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором подопечные Хави на выезде победили "Эспаньол" со счетом 2:4 .

"Блаугранас" решили судьбу встречи еще в первом тайме, трижды забив "попугаям". Дубль оформил Роберт Левандовский, еще один гол записал в свой актив Алехандро Бальде.

В начале второго тайма Жюль Кунде в четвертый раз огорчил голкипера хозяев. До финального свистка "Эспаньол" отыграл два мяча усилиями Хави Пуадо и Хоселу, но это уже не повлияло на итог противостояния.

Обзор матча

"Барселона" набрала 85 очков и за четыре тура до завершения сезона завоевала чемпионский титул. "Сине-гранатовые" опережают ближайшего преследователя – мадридский "Реал" на 14 баллов. "Эспаньол" (31 пункт) идет в зоне вылета, на 19-м месте.

Для "блаугранас" это 27-е чемпионство в истории, а также первое под руководством Хави, который возглавил каталонский клуб в 2021 году.

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