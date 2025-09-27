"Бенфика" с Трубиным и Судаковым одержала волевую победу в матче чемпионата Португалии

"Бенфика"

"Бенфика" на своем поле одержала волевую победу над "Жил Висенте" в матче 7-го тура чемпионата Португалии. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:1 .

Гости вышли вперед на 11-й минуте усилиями Луиша Эштевеша, который забил прямым ударом со штрафного.

Однако подопечные Жозе Моуринью быстро переломили ход встречи – Вангелис Павлидис оформил дубль. На 18-й минуте греческий нападающий забил с игры, а через восемь минут реализовал пенальти.

Весь матч в составе "Бенфики" отыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, который неоднократно спасал свою команду от пропущенных мячей, в том числе совершил эффектный двойной сейв на самом старте игры.

Украинский полузащитник Георгий Судаков также вышел на поединок в основе и был заменен на 80-й минуте.

Обзор матча "Бенфика" – "Жил Висенте"

После этой победы "Бенфика" (17 очков) поднялась на второе место в чемпионате Португалии – "орлы" на один пункт отстают от "Порту", который имеет матч в запасе. "Жил Висенте" (13 баллов) остался на четвертой позиции.

Следующий матч "Бенфика" сыграет 30 сентября на выезде из "Челси" в Лиге чемпионов, после чего 5 октября в гостях встретится с "Порту" в национальном чемпионате. "Жил Висенте" 4 октября примет "Эштрелу".