Брейдаблик – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж второго поединка луганцев на групповой стадии третьего по престижности еврокубка.

В четверг, 5 октября, луганская "Заря" сыграет с исландским "Брейдабликом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Копавогсвьоллур" в городе Коупавогюр. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В другом матче второго тура группы B бельгийский "Гент" примет израильский "Маккаби" Тель-Авив. Эта игра также состоится 5 октября, в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что в стартовом туре третьего по престижности еврокубка "Заря" вырвала ничью у "Гента" (1:1), а "Маккаби" Тель-Авив на собственном поле обыграл "Брейдаблик" (3:2).

Матчи третьего тура группового раунда Лиги конференций состоятся 26 октября: "Маккаби" Тель-Авив – "Заря", "Гент" – "Брейдаблик".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Брейдаблик" – "Заря".