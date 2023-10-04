Брейдаблік – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж другого поєдинку луганців на груповій стадії третього за престижністю єврокубка.

У четвер, 5 жовтня, луганська "Зоря" зіграє з ісландським "Брейдабліком" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Копавогсвьоллур" у місті Коупавогюр. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В іншому матчі другого туру групи B бельгійський "Гент" прийматиме ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів. Ця гра також відбудеться 5 жовтня, о 19:45 за київським часом.

Додамо, що у стартовому турі третього за престижністю єврокубка "Зоря" вирвала нічию у "Гента" (1:1), а "Маккабі" Тель-Авів на власному полі обіграв "Брейдаблік" (3:2).

Матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій відбудуться 26 жовтня: "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря", "Гент" – "Брейдаблік".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Брейдаблік" – "Зоря".