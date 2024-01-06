"Челси" с Мудриком одержал разгромную победу и прошел в 1/16 финала Кубка Англии

Михаил Мудрик принял участие в победном матче "синих" против "Престона".

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика разбил "Престон" в поединке 1/32 финала Кубка Англии. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 4:0 .

Первый тайм матча прошел без забитых голов, а вот после перерыва подопечные Маурисио Почеттино не оставили шансов представителю Чемпионшипа (второй по рангу дивизион Англии – прим.).

На 58-й минуте "синих" вывел вперед албанский нападающий Армандо Броя. Голевую передачу записал в свой актив французский защитник Мало Густо.

На 66-й минуте Тьягу Силва удвоил преимущество "пенсионеров" после паса Коула Палмера. А еще через три минуты счет разгромным сделал Рахим Стерлинг.

В конце матча лондонский клуб забил четвертый мяч – на 85-й минуте точный удар нанес Энцо Фернандес. Ассистом отличился Стерлинг.

Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и провел на поле 60 минут, после чего украинца заменил Нони Мадуэке.

9 января команда Михаила проведет первый матч Кубка английской лиги против "Мидлсбро", а 13 января "синие" примут "Фулхэм" в поединке АПЛ.

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