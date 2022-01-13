Чемпион Серии А на последней секунде выиграл Суперкубок Италии

"Ювентус" минимально уступил "Интеру".
В среду, 12 января, миланский "Интер" и туринский "Ювентус" определяли обладателя Суперкубка Италии-2021.
Счет матча на 25-й минуте открыл Вестон Маккенни. "Интер" отыгрался через 10 минут – арбитр назначил пенальти в ворота "туринцев" и Латуаро Мартинес успешно его реализовал.
Во втором тайме и в дополнительное время команды не забивали. До финального перед серией пенальти свистка оставалось несколько секунд, и команды уже настраивались к пробиванию 11-метровых. Но неожиданно на 121-й минуте победный гол забил Алексис Санчес. Поединок завершился победой "Интера" – 2:1.
Напомним, что миланцы выиграли Серию А в сезоне-2020/21, а туринцы победили в розыгрыше Кубка Италии.
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