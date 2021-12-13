Чемпионский стриптиз: в США тренер отпраздновал завоевание титула в одних трусах (видео)

Наставник "Нью-Йорк Сити" Ронни Дейла сдержал свое слово.
Курьезный эпизод произошел после решающего матча лиги МЛС, в котором титул чемпиона США по футболу разыгрывали "Нью-Йорк Сити" и "Портленд Тимберс".
Футболисты "Нью-Йорк Сити" минимально вели в счете, но пропустили на последних суккундах встречи. Судьбу чемпионства призвана была определить серия пенальти, где точнее оказалась команда из Нью-Йорка.
А дальше началось самое интересное. Перед финальным матчем главный тренер будущих победителей Ронни Дейла пообещал, что в случае выигрыша своей команды разденется до трусов, чтобы отпраздновать чемпионство.
Так что отступать было некуда - Ронни пришлось выполнять обещание. На глазах у игроков и фанатов норвежский тренер сбросил с себя одежду, оставшись в трусах. После этого Дейла под громкие овации отжимался на поле и триумфально поднял над головой выигранный трофей.
Ronny Deila... absolute legend! #NYCFC x #MLSCup pic.twitter.com/Ra7UapGgdu— Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021
- Для "Нью-Йорк Сити" это чемпионство стало первым в истории.
- Дейла возглавляет команду МЛС с января 2020 года, до этого он работал только с норвежскими клубами и шотландским "Селтиком".
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