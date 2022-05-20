"Черноморец" не собирается пропускать следующий сезон УПЛ – СМИ

Одесский "Черноморец" планирует участвовать в чемпионате Украины сезона-2022/23.

К началу нового сезона УПЛ в клуб должны вернуться все легионеры.

Об этом сообщает Tribuna.com.

В клубе считают, что чемпионат может начаться 13-20 августа в турецкой Анталии.

С командой продолжит работу главный тренер Роман Григорчук.

Структура собственности также скорее всего останется неизменной. Формально клуб будет принадлежать Леониду Климову, а фактически его финансировать будут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

Напомним, что главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич заявил, что клуб точно не будет играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.

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