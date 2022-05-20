"Черноморец" не собирается пропускать следующий сезон УПЛ – СМИ

Одесский "Черноморец" планирует участвовать в чемпионате Украины сезона-2022/23.
К началу нового сезона УПЛ в клуб должны вернуться все легионеры.
Об этом сообщает Tribuna.com.
В клубе считают, что чемпионат может начаться 13-20 августа в турецкой Анталии.
С командой продолжит работу главный тренер Роман Григорчук.
Структура собственности также скорее всего останется неизменной. Формально клуб будет принадлежать Леониду Климову, а фактически его финансировать будут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.
Напомним, что главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич заявил, что клуб точно не будет играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.
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