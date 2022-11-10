Дебютный гол новичка и месть от экс-игрока: "Динамо" в ярком матче одержало победу в УПЛ

В четверг, 10 ноября, состоялся матч чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Александрией".

Киевское "Динамо" победило "Александрию" в домашнем матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок завершился со счетом 3:1 .

Счет матча на 10-й минуте открыл Виталий Буяльский с передачи Виктора Цыганкова.

В середине второго тайма должно было быть пенальти в пользу "бело-синих" – Владислав Бабогло в штрафной площадке потянул Цыганкова за футболку и упал. Вместо того, чтобы назначить 11-метровый, арбитр наказал игрока "Динамо" за якобы симуляцию.

Однако через несколько минут после этого Джастин Лонвейк все же удвоил преимущество киевлян. Этот гол стал дебютным для нидерланского хавбека в составе "Динамо". Второй ассист записал в свой актив Цыганков.

На 88-й минуте матча Владимир Шепелев довел счет до разгромного. "Александрия" сумела забить ответный гол лишь в компенсированное ко второму тайму время — отличился бывший игрок столичной команды Артем Шулянский.

"Динамо" набрало 19 очков и поднялось на 5 строчку турнирной таблицы. "Александрия", несмотря на поражение, осталась впереди — в активе команды 20 баллов и 4 позиция.

В следующем туре "бело-синие" встретятся с "Колосом", а "Александрия" определит более сильного с "Вересом".

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