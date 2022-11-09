Хет-трик Довбика: "Днепр-1" разобрался с "Колосом" и закрепил лидерство в УПЛ

"Днепр-1" обыграл "Колос" в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе в Ковалевке завершился со счетом 1:3 .

Героем матча стал форвард днепрян Артем Довбик, трижды отличившийся в воротах соперника.

На 5-й минуте Довбик реализовал пенальти, выведя свою команду вперед. Однако на 31-й минуте полузащитник "Колоса" Вадим Милько также забил с 11-метровой отметки и сравнял счет.

На 36-й минуте Довбик оформил дубль после передачи Александра Пихаленка, а во втором тайме Артем добрался и до хет-трика благодаря ассисту Артема Громова.

"Днепр-1" одержал четвертую победу подряд и с 31 баллом продолжает лидировать в УПЛ. "Колос" с 15 баллами идет седьмым.

В следующем туре подопечные Александра Кучера 13 ноября сыграют против "Ворсклы", а ковалевцы в тот же день встретятся с "Динамо".

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