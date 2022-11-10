"Рух" уступил во львовском дерби, "Черноморец" в меньшинстве одержал первую победу в сезоне УПЛ

В четверг, 10 ноября, состоялось два матча украинской Премьер-лиги.

В поединках 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Львов" победил "Рух" в домашнем дерби (2:1), а "Черноморец" на выезде минимально победил "Минай" (0:1).

Счет матча во Львове открыл на 10-й минуте Владислав Бугай, воспользовавшись ошибкой защиты Руха". В середине первого тайма Борис Крушинский удвоил преимущество хозяев.

В начале второго тайма "Рух" остался в меньшинстве — Богдан Бойчук за фол получил сначала желтую карточку и сразу красную карточку за брань в адрес арбитра. Несмотря на это, гости сумели сократить отставание за три минуты – отметился Таллес Бренер Де Паула. До конца поединка "Рух" не сумел сравнять счет.

Параллельный матч 12-го тура между "Минаем" и "Черноморцем" запомнится реализованным пенальти и удалением.

В начале матча Владислав Наумец накрутил защитников "Мину" и заставил на себе сфолить. Арбитр назначила пенальти, которое реализовал Илья Путря. Закарпатская команда безуспешно пыталась отыграться, однако даже красная карточка Джеймса Манджрекара не помогла хозяевам поля.

"Львов" набрал 9 баллов и поднялся на 12-ю позицию турнирной таблицы. "Рух" имеет 11 очков и замыкает десятку турнирной таблицы.

"Черноморец" одержал первую победу в сезоне УПЛ и остался на дне турнирной таблицы с 6 баллами. "Минай" с 9 очками находится на 14 позиции.

В следующем туре "Черноморец" будет принимать "Львов", а "Минай" на выезде сыграет с "Рухом".