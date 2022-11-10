В ГУР подтвердили, что Германия передала ВСУ 18 разведывательных беспилотников

Украинская разведка со ссылкой на правительство Германии подтвердила новый пакет помощи, в который вошли, в частности, 18 разведывательных беспилотников.

Германия отправила в Украину разведывательные беспилотники. Такая информация была подтверждена в украинской разведке.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на правительство ФРГ.

"Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных беспилотников. Кроме того, ФРГ предоставила другие необходимые защитникам Украины средства", — говорится в сообщении.

Напомним, политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Германия после приезда в Украину президента Франко-Вальтера Штайнмайера изменила свою риторику по поводу войны в нашем государстве.

В свою очередь, специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский считает, что изменение риторики и увеличение поддержки Украины со стороны Германии повлияет на отношение к войне с Россией других стран Запада.

Читайте также: