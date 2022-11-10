У ГУР підтвердили, що Німеччина передала ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників

Українська розвідка з посиланням на уряд Німеччини підтвердила новий пакет допомоги, до якого увійшло, зокрема, 18 розвідувальних безпілотників.

Німеччина відправила до України розвідувальні безпілотники. Таку інформацію підтвердили в українській розвідці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на уряд ФРН.

"З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Крім того, ФРН надала інші необхідні захисникам України засоби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Німеччина після приїзду до України президента Франка-Вальтера Штайнмаєра змінила свою риторику стосовно війни в нашій державі.

Своєю чергою, фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський вважає, що зміна риторики та збільшення підтримки України з боку Німеччини вплине на ставлення до війни з Росією інших країн Заходу.

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