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У ГУР підтвердили, що Німеччина передала ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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У ГУР підтвердили, що Німеччина передала ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників

Фото: Pexels

Українська розвідка з посиланням на уряд Німеччини підтвердила новий пакет допомоги, до якого увійшло, зокрема, 18 розвідувальних безпілотників.

Німеччина відправила до України розвідувальні безпілотники. Таку інформацію підтвердили в українській розвідці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на уряд ФРН.

"З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Крім того, ФРН надала інші необхідні захисникам України засоби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Німеччина після приїзду до України президента Франка-Вальтера Штайнмаєра змінила свою риторику стосовно війни в нашій державі.

Своєю чергою, фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський вважає, що зміна риторики та збільшення підтримки України з боку Німеччини вплине на ставлення до війни з Росією інших країн Заходу.

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Дата публікації
Перегляди
164
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