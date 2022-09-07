"Динамо" потеряло голкипера перед стартовым матчем в Лиге Европы

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил перелом носа, перенес операцию и не сможет помочь "бело-синим" в матче против "Фенербахче".

"Динамо" Киев столкнулось с кадровыми трудностями в преддверии матча Лиги Европы против "Фенербахче".

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Голкипер киевского клуба Руслан Нещерет получил перелом носа и перенес операцию.

20-летний игрок пропустит несколько недель из-за травмы. Поэтому Нещерет не полетел вместе с командой в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против турецкого Фенербахче. Вместо него третьим вратарем "Динамо" стал Денис Игнатенко.

В текущем сезоне Руслан еще не выходил на поле в официальных матчах, а участвовал в благотворительных поединках.

Напомним, что матч против "Фенербахче" состоится в четверг, 8 сентября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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