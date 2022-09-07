"Динамо" втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи

Голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет зазнав перелому носа, переніс операцію та не зможе допомогти "біло-синім" у матчі проти "Фенербахче".

"Динамо" Київ зіштовхнулось з кадровими труднощами напередодні матчу Ліги Європи проти "Фенербахче".

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Голкіпер київського клубу Руслан Нещерет зазнав перелому носа та переніс операцію.

20-річний гравець пропустить кілька тижнів через травму. Через це Нещерет не полетів разом з командою до Стамбулу на матч першого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче. Замість нього третім воротарем "Динамо" став Денис Ігнатенко.

У поточному сезоні Руслан ще не виходив на поле в офіційних матчах, а лише брав участь у благодійних поєдинках.

Нагадаємо, що матч проти "Фенербахче" відбудеться у четвер, 8 вересня. Початок - о 19:45 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.

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