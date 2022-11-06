"Днепр-1" за минуту совершил яркий камбэк и укрепил лидерство в УПЛ

Команда Александра Кучера вернула себе 5-очковый отрыв от второго места.

"Днепр-1" обыграл "Минай" в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 3:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. А после перерыва подопечные Владимира Шарана неожиданно вышли вперед – на 62-й минуте забитым мячом отличился Назарий Воробчак.

Однако днепровский коллектив сумел совершить камбэк. Команда Александра Кучера в течение одной минуты забила дважды – сначала Эдуард Сарапий сравнял счет, а на 67-й минуте Алексей Гуцуляк уже вывел "Днепр-1" вперед.

Точку в этом матче на 74-й минуте поставил Янис Амаш, отправив третий мяч в сетку ворот закарпатского клуба.

"Днепр-1" с 28 очками лидирует в УПЛ, опережая "Шахтер" на 5 баллов. Правда, "горняки" провели на одну игру меньше. "Минай" с 9 пунктами остался на 11-й строчке.

В следующем туре днепряне 9 ноября сыграют с "Колосом", а закарпатцы на следующий день сойдутся с "Черноморцем".

Читайте также:

"Верес" одержал сокрушительную победу в УПЛ и приблизился к еврокубковой зоне

Дубль Сикана позволил "Шахтеру" разгромить "Ингулец" и вернуться на второе место в УПЛ

УПЛ: "Заря" ярко закамбэчила против "Металлиста", "Александрия" разбила "Колос" в матче с тремя пенальти