В Каменском исчезла 10-летняя Елизавета Стась: приметы девочки

Школьница имеет худощавое телосложение, а рост — около 145 см.
В Каменском на Днепропетровщине разыскивают 10-летнюю Елизавету Стась. Школьница 4 ноября около 18:00 ушла из дома на прогулку, но до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы девочки : на вид 10 лет, рост около 140-145 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Была одета: куртка серая, черные лосины, кроссовки черные.
У девочки нет при себе мобильного телефона. Может быть вместе с 10-летним другом.
В полиции подчеркивают: кому известно место пребывания несовершеннолетней Елизаветы Стась, сообщить в Каменское РУП по телефонам (096) 586 94 41 или на спецлинию 102.
Как сообщалось , в Харьковской области 7-летний мальчик пол года провел в оккупации без родителей. Перед началом полномасштабной войны 7-летнего Максима отправили погостить к бабушке и дедушке в Липцы Харьковской области. Но русские войска оккупировали населенный пункт. Мальчик остался в оккупации, увезти его не было возможности.
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