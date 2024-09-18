Довбик остался без тренера: "Рома" объявила об увольнении Де Росси

Итальянская "Рома" уволила Даниэле Де Росси с поста главного тренера

"Решение клуба принято в интересах команды, чтобы как можно скорее возобновить желаемый путь", – говорится в официальном заявлении "волков".

Де Росси возглавил "Рому" в январе 2024 года после увольнения Жозе Моуринью. Под руководством 41-летнего итальянского специалиста римляне заняли шестое место в Серии А и дошли до полуфинала Лиги Европы.

В этом сезоне "Рома", цвета которой с лета защищает украинский форвард Артем Довбик, не выиграла ни одного из четырех матчей в чемпионате Италии. С тремя очками "волки" располагаются на 16-й позиции в турнирной таблице.

В последнем поединке "Рома" с дебютным голом Довбика упустила победу над "Дженоа" (1:1) украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Кто заменит Де Росси у руля римского клуба, пока неизвестно. В следующем туре Серии А команда Довбика 22 сентября примет "Удинезе".

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