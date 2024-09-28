"Эвертон" с Миколенко оформил камбэк и одержал первую победу в сезоне АПЛ (видео)

"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" в домашнем матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 2:1 .

"Орлы" ушли на перерыв при минимальном преимуществе в счете благодаря голу Марка Геи на 10-й минуте встречи.

Но во втором тайме "ириски" совершили камбэк, забив дважды в течение семи минут. Дубль оформил Дуайт Макнил, отличившийся на 47-й и 54-й минутах.

Украинский защитник Виталий Миколенко после болезни вернулся в стартовый состав "Эвертона" и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Кристал Пэлас"

Будет добавлен в скором времени.

Одержав первую победу в этом сезоне АПЛ, мерсисайдский клуб с 4 очками поднялся на 15-ю позицию, покинув зону вылета. "Кристал Пэлас" опустился на 17-е место, имея 3 балла в своем активе.

В следующем туре АПЛ подопечные Шона Дайча примут "Ньюкасл", а команда Оливера Гласнера дома сыграет с "Ливерпулем". Оба матча состоятся 5 октября.

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