Отключение света 29 сентября: будут ли применяться ограничения

Графики не будут действовать.

Завтра, 29 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируется. Свет будет.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В то же время, людей снова попросили бережливо потреблять электроэнергию.

"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем — с 10:00 до 16:00", — отметили в ведомстве.

Ранее в ООН предупредили, что из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ в Украине зимой могут ожидать длительные отключения света. Речь идет о 18 часах суток без электроснабжения.

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