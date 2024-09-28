Отключение света 29 сентября: будут ли применяться ограничения

Графики не будут действовать.
Завтра, 29 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируется. Свет будет.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
В то же время, людей снова попросили бережливо потреблять электроэнергию.
"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем — с 10:00 до 16:00", — отметили в ведомстве.
Ранее в ООН предупредили, что из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ в Украине зимой могут ожидать длительные отключения света. Речь идет о 18 часах суток без электроснабжения.
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