"Эвертон" в первом матче Миколенко в АПЛ уступил аутсайдеру лиги

"Ириски" потеряли очки в матче против "Норвича".
В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде неожиданно уступил "Норвичу" — 2:1.
Счет матча открыл на 16-й минуте Майкл Кин. Защитник гостей отличился автоголом.
Уже через две минуты "Норвич" удвоил счет – забил Адам Ида.
Команда Бенитеса смогла сократить отставание только во втором тайме. Ришарлисон ударил через себя правой ногой. Но это не спасло "ирисок" от поражения.
В этом поединке принял участие украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Для него эта встреча стала дебютной в чемпионате Англии. Украинец провел на поле весь матч, но так и не смог отметиться результативными действиями.
- Команда Рафаэля Бенитеса с 19 очками занимает 15 место турнирной таблицы Премьер-лиги. "Норвич" с 13 очками находится в зоне вылета.
- Следующий свой матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астона Виллы".
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