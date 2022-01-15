"Эвертон" в первом матче Миколенко в АПЛ уступил аутсайдеру лиги

"Ириски" потеряли очки в матче против "Норвича".

В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде неожиданно уступил "Норвичу" — 2:1 .

Счет матча открыл на 16-й минуте Майкл Кин. Защитник гостей отличился автоголом.

Уже через две минуты "Норвич" удвоил счет – забил Адам Ида.

Команда Бенитеса смогла сократить отставание только во втором тайме. Ришарлисон ударил через себя правой ногой. Но это не спасло "ирисок" от поражения.

В этом поединке принял участие украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Для него эта встреча стала дебютной в чемпионате Англии. Украинец провел на поле весь матч, но так и не смог отметиться результативными действиями.

Команда Рафаэля Бенитеса с 19 очками занимает 15 место турнирной таблицы Премьер-лиги. "Норвич" с 13 очками находится в зоне вылета.

Следующий свой матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астона Виллы".

Читайте также:

"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл главного конкурента в АПЛ

Хет-трик Левандовски помог "Баварии" закрепиться в лидерах Бундеслиги

"Я очень поражен": тренер "Эвертона" похвалил Миколенко за трудолюбие и изучение английского языка