ФИФА объявила имя лучшего футболиста 2024 года

17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой награду лучшему футболисту по итогам 2024 года получил бразильский форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

На звание лучшего футболиста мира также претендовали Дани Карвахаль (Испания, "Реал" Мадрид), Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"), Федерико Вальверде (Уругвай, "Реал" Мадрид), Флориан Вирц (Германия), Джуд Беллингем (Англия, "Реал" Мадрид), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ / "Реал" Мадрид), Ламин Ямаль (Испания, "Барселона"), Лионель Месси (Аргентина, "Интер" Майами), Родри (Испания, "Манчестер Сити") и Тони Кроос (Германия, "Реал" Мадрид / закончил карьеру).

Отметим, что лучшего футболиста 2024 года определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, голосовавшие на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 21 августа 2023-го по 10 августа 2024 года.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом по версии ФИФА был признан форвард "Интера" Майами Лионель Месси.

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