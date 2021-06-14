Франция - Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Евро-2020

Команды проведут первую игру на турнире.

Во вторник, 15 июня, в матче 1-го тура группы F Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020) встретятся сборные Франции и Германии.

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Поединок состоится на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене. Поединок смогут посетить около 14,5 тысячи болельщиков (20% от общей вместимости арены).

Франция и Германия выступают в группе F, где их соперниками также являются Португалия и Венгрия. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Где смотреть матч Франция - Германия

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Франция - Германия

Явного фаворита в этой встрече нет. На победу французов можно поставить с коэффициентом 2.80. Ничья - 3.24. Победа немецкой сборной - 2.86.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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