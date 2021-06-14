Франція - Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2020

Команди проведуть першу гру на турнірі.

У вівторок, 15 червня, в матчі 1-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020) зустрінуться збірні Франції та Німеччини.

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Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Мюнхен" у Мюнхені. Поєдинок зможуть відвідати близько 14,5 тисячі уболівальників (20% від загальної місткості арени).

Франція і Німеччина виступають у групі F, де їхніми суперниками також є Португалія і Угорщина. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Де дивитися матч Франція - Німеччина

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Франція - Німеччина

Безумовного фаворита в цій зустрічі немає. На перемогу французів можна поставити з коефіцієнтом 2.80. Нічия - 3.24. Перемога німецької збірної - 2.86.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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