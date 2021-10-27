Футболиста ПСЖ в собственном автомобиле ограбила проститутка

Инцидент произошел, когда он остановился на светофоре.
Игрок французского ПСЖ, имя которого не раскрывается, стал жертвой ограбления.
Как сообщает Le Parisien, инцидент произошел, когда футболист остановился на своем автомобиле на светофоре.
Отмечается, что в этот момент к нему залезла проститутка, забрала находившиеся в салоне кошелек и телефон. Она пообещала вернуть телефон, если он довезет его до места. У жертвы не было другого выбора, как подчиниться.
Футболист сообщил о происшествии полиции. Ущерб оценивается в 200 евро. Впоследствии игроку сказали приехать в определенное место, чтобы вернуть ему телефон, что в конце концов и произошло.
По версии игрока его пассажир, похоже, держал в руке то, что, по его мнению, могло быть оружием.
Ранее ТСН "Проспорт" рассказывал о том, что дом футболиста "Челси" ограбили во время матча Лиги чемпионов.