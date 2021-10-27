Футболиста ПСЖ в собственном автомобиле ограбила проститутка

Инцидент произошел, когда он остановился на светофоре.

Игрок французского ПСЖ , имя которого не раскрывается, стал жертвой ограбления.

Как сообщает Le Parisien, инцидент произошел, когда футболист остановился на своем автомобиле на светофоре.

Отмечается, что в этот момент к нему залезла проститутка, забрала находившиеся в салоне кошелек и телефон. Она пообещала вернуть телефон, если он довезет его до места. У жертвы не было другого выбора, как подчиниться.

Футболист сообщил о происшествии полиции. Ущерб оценивается в 200 евро. Впоследствии игроку сказали приехать в определенное место, чтобы вернуть ему телефон, что в конце концов и произошло.

По версии игрока его пассажир, похоже, держал в руке то, что, по его мнению, могло быть оружием.

Ранее ТСН "Проспорт" рассказывал о том, что дом футболиста "Челси" ограбили во время матча Лиги чемпионов.

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