Гол Яремчука помог "Олимпиакосу" одержать победу и стать обладателем Кубка Греции

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

Реклама

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отличился голом в финальном матче Кубка Греции против клуба "ОФИ Крит".

29-летний украинец вышел на замену на 71-й минуте, когда его команда вела в счете 0:1. На 9-й минуте встречи отличился Аюб Эль-Кааби.

Уже через три минуты после своего появления на поле Яремчук заработал желтую карточку, а в компенсированное время, на 90+3-й минуте, он воспользовался передачей Эль-Кааби и установил окончательный счет на табло.

Реклама

Для украинского форварда это десятый гол за "Олимпиакос" во всех турнирах в этом сезоне (4 – чемпионат Греции, 4 – Кубок Греции, 2 – Лига Европы). Также Роман отдал четыре результативных передачи.

Таким образом, "Олимпиакос" в нынешней кампании оформил "золотой дубль" – ранее подопечные Хосе Луиса Мендилибара досрочно выиграли чемпионат Греции.