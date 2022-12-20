Гол Ярмоленко не помог "Аль-Айну" одержать победу в матче чемпионата ОАЭ (видео)

Вингер сборной Украины и "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ против "Бани Яса" – 2:2.

На 28-й минуте после ошибки соперников украинец завершил атаку своей команды, грамотно открывшись под пас одноклубника.

هدف عيناوي أول



لابا يخطف الكرة ورحيمي يمرر ويارمولينكو يسجل #العين_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic2twitter pic2twitter — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 20, 2022

Отметим, что для Ярмоленко уже четвертый гол в текущем сезоне. Восстание украинец забивал в октябре. Также в его активе три результативных передачи в 11 матчах за "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ.

После 11 туров подопечные Реброва с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует "Аль-Ахли" – 25 баллов.

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