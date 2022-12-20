Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гол Ярмоленко не помог "Аль-Айну" одержать победу в матче чемпионата ОАЭ (видео)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Гол Ярмоленко не помог "Аль-Айну" одержать победу в матче чемпионата ОАЭ (видео)

twitter.com/alainfcae_en

Украинец отличился впервые за 2 месяца.

Вингер сборной Украины и "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ против "Бани Яса" – 2:2.

На 28-й минуте после ошибки соперников украинец завершил атаку своей команды, грамотно открывшись под пас одноклубника.

Отметим, что для Ярмоленко уже четвертый гол в текущем сезоне. Восстание украинец забивал в октябре. Также в его активе три результативных передачи в 11 матчах за "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ.

После 11 туров подопечные Реброва с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует "Аль-Ахли" – 25 баллов.

Читайте также:

Малиновский продлил контракт с "Аталантой" — СМИ

"Мы ведем дискуссии": в "Шахтере" ответили, изменит ли Мудрик клубную прописку

Не успел показать себя из-за травмы: в Бразилии хотят продлить аренду звезды "Шахтера"

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
127
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация