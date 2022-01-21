"Горжусь тем, что я украинец": форвард "Шахтера" оправдался за свое резонансное интервью

"Горжусь тем, что я украинец": форвард "Шахтера" оправдался за свое резонансное интервью

Жуниор Мораес ответил на обвинения, которые начали сыпаться в его адрес.

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес навлек на себя критику со стороны болельщиков из-за интервью, которое дал бразильскому изданию Lance. В нем 34-летний футболист выразил обеспокоенность по поводу возможного нападения армии РФ на Украину.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится Я испытывал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - сказал Мораес.

После этих слов Мораеса начали хейтить в соцсетях. Футболисту вспомнили, что он получил украинский паспорт, чтобы иметь возможность играть за сборную Украины, а теперь называет себя "бразильцем", когда возникла реальная угроза вторжения России.

"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война - так бразилец", - написал в комментарии к новости известный украинский футболист Роман Зозуля.

Получив шквал критики, Мораес выступил с заявлением у себя в Instagram.

"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец! С 2012 года я приехал в Украину и сегодня живу здесь, даже когда имел возможность уехать. Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", - написал Жуниор.

Мораес свободным агентом присоединился к "Шахтеру" в июле 2018 года. Приход Жуниора вызвал споры среди фанатов, поскольку предыдущим его клубом был ярый конкурент "горняков" в Чемпионате Украины - киевское "Динамо".

С этого момента Жуниор провел за донецкий клуб 105 матчей во всех соревнованиях и забил 61 гол. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В 2019 году бразилец получил украинский паспорт и был вызван в национальную сборную нашей страны. В составе "сине-желтых" он провел 11 поединков, забил один гол.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе. В декабре Жуниор подписал новое соглашение с "горняками", которое рассчитано до 30 июня 2022 года.