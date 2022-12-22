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Готовится помочь команде: Зинченко примет участие в ближайшем матче АПЛ

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Готовится помочь команде: Зинченко примет участие в ближайшем матче АПЛ

ФК Арсенал

Украинец восстановился после травмы.

Украинский полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко близок к возвращению после травмы икроножной мышцы.

Об этом сообщает Football London.

Отмечается, что украинец сможет поучаствовать в ближайшем матче "Арсенала" в АПЛ. 26 декабря "канониры" сыграют с "Вест Хэмом". Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Из-за травмы 26-летний игрок пропустил последние четыре товарищеских матча "канониров".

  • В нынешнем сезоне на счету Зинченко один ассист в 9 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
  • "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 37 очков.

Напомним, что "Арсенал" интересуется услугами вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, но официального запроса донецкий клуб не получал.

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Дата публикации
Просмотры
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