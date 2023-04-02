Хет-трик Довбика позволил "Днепру-1" одержать разгромную победу и возглавить УПЛ (видео)

Команда Александра Кучера разобралась с "Металлистом 1925".
"Днепр-1" разбил "Металлист 1925" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 0:3.
Героем встречи стал форвард днепрян Артем Довбык. Он начал игру на скамейке запасных, но вышел на поле еще в первом тайме, заменив на 27-й минуте бразильца Пеглоу.
В итоге Довбик оформил хет-трик. На 71-й минуте нападающий отличился с игры, а затем дважды реализовал пенальти – на 78-й и 81-й минутах.
Обзор матча
Будет добавлен позже.
"Днепр-1" набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Такое же количество баллов у донецкого "Шахтера", который свой матч 19-го тура УПЛ еще не сыграл.
В следующем туре команда Кучера 9 апреля сыграет со "Львовом". В тот же день "Металлист 1925" встретится с "Колосом".
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