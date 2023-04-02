В России пронесся огненный смерч – видео

Необычное природное явление зафиксировали во время степного пожара.
В Забайкальском крае РФ, где бушевал степной пожар, пронесся огненный смерч.
Об этом пишут СМП РФ.
По словам очевидцев, в таком смерче огонь все сжигает и остановить его невозможно никакими методами.
Местные власти уверяют, что огненный смерч не добрался до поселений, а пожар уже ликвидирован.
Огненные смерчи возникают при появлении нескольких очагов возгорания и сильного нагревания воздуха над ними.
Огненный смерч пронесся в Забайкалье https://t.co/4P5pvtbnS7— Тайга.инфо (@taygainfo) April 2, 2023
Напомним, в городах-курортах России произошло землетрясение, власти предупредили об опасности.
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