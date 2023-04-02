В России пронесся огненный смерч – видео

Необычное природное явление зафиксировали во время степного пожара.

В Забайкальском крае РФ, где бушевал степной пожар, пронесся огненный смерч.

Об этом пишут СМП РФ.

По словам очевидцев, в таком смерче огонь все сжигает и остановить его невозможно никакими методами.

Местные власти уверяют, что огненный смерч не добрался до поселений, а пожар уже ликвидирован.

Огненные смерчи возникают при появлении нескольких очагов возгорания и сильного нагревания воздуха над ними.

Напомним, в городах-курортах России произошло землетрясение, власти предупредили об опасности.

Читайте также: