В Росії пронісся вогняний смерч – відео

Незвичайне природне явище зафіксували під час степової пожежі.
У Забайкальському краї РФ, де вирувала степова пожежа, пронісся вогняний смерч.
Про це пишуть ЗМП РФ.
За словами очевидців, у такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо жодними методами.
Місцева влада запевняє, що вогняний смерч не дістався поселень, а пожежа вже ліквідована.
Вогняні смерчі виникають при появі кількох вогнищ загоряння та сильного нагрівання повітря над ними.
Огненный смерч пронесся в Забайкалье https://t.co/4P5pvtbnS7 pic.twitter.com/3hBOIMC42w— Тайга.инфо (@taygainfo) April 2, 2023
Нагадаємо, у містах-курортах Росії стався землетрус, влада попередила про небезпеку.
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