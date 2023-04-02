В Росії пронісся вогняний смерч – відео

Незвичайне природне явище зафіксували під час степової пожежі.

У Забайкальському краї РФ, де вирувала степова пожежа, пронісся вогняний смерч.

Про це пишуть ЗМП РФ.

За словами очевидців, у такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо жодними методами.

Місцева влада запевняє, що вогняний смерч не дістався поселень, а пожежа вже ліквідована.

Вогняні смерчі виникають при появі кількох вогнищ загоряння та сильного нагрівання повітря над ними.

Нагадаємо, у містах-курортах Росії стався землетрус, влада попередила про небезпеку.

Читайте також: