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В Росії пронісся вогняний смерч – відео

В Росії пронісся вогняний смерч – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1473
Час на прочитання
1 хв
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В Росії пронісся вогняний смерч – відео

Фото: скриншот з відео

Незвичайне природне явище зафіксували під час степової пожежі.

У Забайкальському краї РФ, де вирувала степова пожежа, пронісся вогняний смерч

Про це пишуть ЗМП РФ.  

За словами очевидців, у такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо жодними методами.

Місцева влада запевняє, що вогняний смерч не дістався поселень, а пожежа вже ліквідована.

Вогняні смерчі виникають при появі кількох вогнищ загоряння та сильного нагрівання повітря над ними.

Нагадаємо, у містах-курортах Росії стався землетрус, влада попередила про небезпеку.

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Дата публікації
Перегляди
1473
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