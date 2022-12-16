Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка за третье место чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Марокко.

В субботу, 17 декабря, сборная Хорватии встретится с национальной командой Марокко в матче за третье место чемпионата мира-2022.

Поединок состоится на стадионе "Халифа" в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

Хорватия начала Мундиаль ничьей против Марокко (0:0), затем разгромила Канаду (4:1) и разошлась миром с бельгийцами (0:0). В итоге "клетки" заняли второе место и пробились в плей-офф.

В 1/8 финала хорваты после ничьей (1:1) в основное время в серии пенальти победили команду Японии. На стадии четвертьфинала подопечные Златко Далича неожиданно оставили за бортом турнира Бразилию – команды обменялись голами (1:1) в экстратаймах, а в серии послематчевых 11-метровых более точными оказались европейцы. В шаге от финала хорваты разгромно проиграли сборной Аргентины (3:0).

Марокканцы создали громкую сенсацию еще на групповом этапе, где заняли первую строчку. Африканцы расписали ничью с Хорватией (0:0), победили Бельгию (0:2) и одолели Канаду (1:2).

В 1/8 финала команда Валида Реграги неожиданно выбила из турнира сборную Испании – основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "атласные львы" оказались более точными. В четвертьфинале марокканцы преподнесли очередной сюрприз, отправив домой (1:0) португальцев и их лидера Криштиану Роналду.

Таким образом, сборная Марокко установила уникальное достижение. Марокканцы стали первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футболу. В финал Марокко не пустили действующие чемпионы – сборная Франции. (2:0).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между хорватами и марокканцами.