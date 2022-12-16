Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку за третє місце чемпіонату світу з футболу між збірними Хорватії та Марокко.

У суботу, 17 грудня, збірна Хорватії зустрінеться з національною командою Марокко у матчі за третє місце чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Халіфа" в Досі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.

Хорватія розпочала Мундіаль нічиєю проти Марокко (0:0), а далі розгромила Канаду (4:1) та розійшлася миром з бельгійцями (0:0). У підсумку "картаті" посіли другу сходинку та пробилися до плейоф.

В 1/8 фіналу хорвати після нічиєї (1:1) в основний час у серії пенальті перемогли команду Японії. На стадії чвертьфіналу підопічні Златко Даліча несподівано залишили за бортом турніру Бразилію – команди обмінялися голами (1:1) в екстратаймах, а в серії післяматчевих 11-метрових більш влучними виявилися європейці. За крок від фіналу хорвати розгромно програли збірній Аргентини (3:0).

Марокканці створили гучну сенсацію ще на груповому етапі, де посіли першу сходинку. Африканці розписали нічию з Хорватією (0:0), перемогли Бельгію (0:2) та здолали Канаду (1:2).

В 1/8 фіналу команда Валіда Реграгі несподівано вибила з турніру збірну Іспанії – основний час матчу завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті "атласні леви" виявилися більш влучними. У чвертьфіналі марокканці піднесли черговий сюрприз, відправивши додому (1:0) португальців та їхнього лідера Кріштіану Роналду.

Таким чином, збірна Марокко встановила унікальне досягення. Марокканці стали першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу. До фіналу Марокко не пустили чинні чемпіони – збірна Франції. (2:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між хорватами і марокканцями.