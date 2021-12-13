"Интер" за 18 минут разбил оппонента и взобрался в единоличные лидеры Серии А: видео

"Интер" за 18 минут разбил оппонента и взобрался в единоличные лидеры Серии А: видео

Это уже пятая подряд победа "нерадзурри" во внутреннем первенстве.

Миланский "Интер" в рамках 17-го тура Серии А разгромил на своем поле "Кальяри" со счетом 4:0 .

Открыли счет подопечные Симоне Индзаги на 29 минуте , отметился Лаутаро Мартинес. Аргентинец мог уйти на перерыв с дублем, однако на 44-й минуте не реализовал пенальти.

Основные события в этой встрече пришлись на 18 минут второго тайма. Именно в этот промежуток "нерадзурри" трижды забили в ворота соперника. С 50 до 68 минуты хозяева точными ударами Алексиса Санчеса, Хакана Чалханоглу и все того же Мартинеса довели дело до неприличного и, как следствие, заслуженно получили три балла.

Вашему вниманию обзор этой встречи.

После этой победы "Интер" набрал 40 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы внутреннего первенства. Обогнать их мог ожесточенный враг в лице "Милана", однако "россонери" свой матч этого тура свели к ничьей;

"Кальяри" остался с десятью пунктами на предпоследней, десятой позиции.

Добавим, что для "Интера" это уже пятая победа подряд в Серии А.